Si no hubiera la noche terminado

En contraste con quienes se han precipitado a desacreditar el plan para recuperar la economía, transformarla y dotarla de aguante (resiliencia), la patronal de la industria digital, Ametic, ha valorado positivamente tanto el enfoque como la estrategia; sólo piden -que no es poco- que se desarrollen ya los proyectos. Contamos inicialmente con 72.000 millones de euros, pero nos cuesta emplearlos de forma productiva; una de las razones es la falta de proyectos en la Administración local y autonómica, donde los recursos van a cubrir necesidades inmediatas -lo urgente impide lo importante-. La segunda razón es que las sentencias de los expedientes de regulación de empleo criminalizaron la agilización de procedimientos por la administración pública, por lo que ningún funcionario va a hacer nada en ese sentido. Además de una reforma legal buscando un equilibrio entre responsabilidad y agilidad administrativa, es razonable que equipos privados y públicos profesionales de la gestión, reciban el encargo de poner en marcha proyectos de inversión con la urgencia que la situación requiere.

Tres grandes tendencias definen hoy cualquier estrategia de inversión pública y privada. Una es la tecnología digital, que transforma casi cualquier sector a través de lo que se conoce como compañías Hidden Middle; Nadia Calviño es precisamente la vicepresidenta para Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ha anunciado 1.150 millones para nuevas empresas digitales - startups españolas-, y un fondo público de capital riesgo, ya que aquí la iniciativa privada casi no existe. La segunda tendencia son los cambios sociodemográficos, en la composición de los hogares y la demanda de vivienda, y entre los que puede incluirse los derivados de la pandemia, alteración de los hábitos de consumo -puede decirse que nos ha cambiado la vida con el consumo digital-, servicios de salud, y desplazamientos. Y la tercera es la preservación de la tierra, que incluye energía, agua, materiales, movilidad, y reciclaje inteligentes. Ya sea agricultura, manufacturas o servicios, un ministerio, consejería o el ayuntamiento más pequeño, una empresa gigantesca o muy chica, estas tres tendencias marcan transversalmente el futuro de la actividad y el trabajo.

Qué bien que le hayan dado el Nobel a Louise Glück, algo tan inesperado como oportuno. Con nuestra economía afectada por una enfermedad que puede convertirse en secular, donde la globalización está tomando nuevas formas, con efectos muy diferentes para unos y otros, aumentando las desigualdades, volvemos más a lo local, aunque digitalizados. En su poema Octubre, el invierno, el frío, se nos viene encima, junto con traumas que no cesan de repetirse y recordarse, y son de todos, pues en su obra lo individual se hace universal. Pero su poesía es de tristezas cotidianas y también esperanza, y en Octubre, tras una serie de condicionantes encadenados, se sobrevive porque las circunstancias aprietan, pero no ahogan, y sobre todo porque se actúa como sociedad humana. El poema concluye así: "Si no hubiera la noche terminado/ si no estuviera preparada para sembrar la tierra/ si no hubiéramos plantado las semillas/ si no fuéramos necesarios para la tierra/ ¿se habrían podido cosechar las vides?"