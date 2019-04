El noble oficio de librero

No recuerdo cómo ocurrió. Hace tantos años. Yo era cliente asiduo del Libro Técnico en sus comienzos. Acudía para encargar un libro técnico o de literatura y de paso charlaba con Carlos de lo divino y de lo humano. Nuestra relación era muy cordial, la simpatía era mutua. Pero pasó algo que sinceramente no soy capaz de recordar, y poco a poco nuestra relación cliente librero se enfrió hasta tal punto que dejamos de saludarnos.

Entonces yo me pasé a la competencia de la avenida Fuerzas Armadas hasta su cierre. Y cuando pasaba por la calle Convento y veía a Carlos en su chiringuito, me hacía el loco y algunas veces creí sorprenderlo sonriendo, como preguntándose por qué no nos saludábamos. Imagino que como yo mismo. El caso es que así pasaron los años, hasta hoy en que nos ha dejado. No es que tenga ni mucha ni poca importancia lo que cuento, pero quería contarlo y aprovechar para despedirme de Carlos, el mejor librero de Algeciras.