No sé hacia dónde camina esta sociedad, pero presiento que no me gusta. Desde la agitación desmedida de nuestros días, palpo ciertas tendencias al tremendismo, al encasillamiento y, lo que más me preocupa, al odio generalizado y ciego. Se ha abierto la veda. La búsqueda de una civilización más justa y libre con todos (en plural inclusivo) se está tornando en un campo de batalla trufado por extremistas de único pensamiento, trolls e interesados, un panorama que a menudo roza lo absurdo en un estado de derecho que está torcido. Aquí todos somos jueces, defensores de los valores humanos y abanderados de la igualdad. De nuestra igualdad, matizo. Y mientras nos lanzamos los cuchillos por ver quién tiene la razón más grande, la educación y los cimientos de la generación que debería construir un mundo mejor se nos van por el sumidero.