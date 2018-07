Es lo que pasa con las heridas cerradas en falso: supuran. Hay que cerrarlas de verdad, normalmente con una cirugía decidida. En otros tiempos, durante demasiados años, se nos decía e incluso lo creíamos, que era todavía demasiado pronto, que había que tener cuidado, que la reconciliación nacional exigía no mentar la bicha, que los vencedores aún tenían demasiada fuerza económica, militar, política e incluso religiosa... Que era mejor no tocarlo, vamos. Y así fuimos pasando, intentando convencidamente olvidar, por el bien de todos. Era demasiado pronto... y ahora que ha habido tiempo para enterrar los rencores más o menos justificados y algunos entendemos que la memoria tranquila y la verdad no pueden hacer daño a un país sano, se dice, por parte de los que no han conseguido olvidar, que ya es demasiado tarde, que a qué viene remover el pasado, que dejemos en paz a los muertos.