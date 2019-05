Tres de los mejores

Yo tengo mucho respeto por las decisiones de los jurados y por aquellos que en un determinado momento acuerdan conceder una mención honorífica o una distinción. Sé lo que supone y conozco las dudas y las dificultades que es necesario vencer. He estado muchas veces en semejante trance, en circunstancias de muy variado pelaje, en algunos casos muy pintorescos, pero sobre todo en mi ámbito profesional, cuando los concursos y oposiciones a los cuerpos docentes del Estado eran cosa seria. Por eso eludo disponerme como crítico, la experiencia añade sabiduría a tu bagaje cultural y te enriquece. Y ayuda a comprender a los que lidian en menesteres semejantes a aquellos en los que tú mismo has lidiado. Claro está que cuando las nominaciones están relacionadas con mi pequeña patria, Algeciras, mi sensibilidad se activa con más intensidad que en otras ocasiones. Nadie es perfecto, y como nadie lo es y la opinión es subjetiva, a uno le puede perecer mejor un personaje ajeno al señalado por el jurado o por el comisionado. Pero hay veces, como es el caso, en que tal supuesto es imposible.

Esta semana, el Pleno ha tomado el acuerdo unánime de dedicar calles a dos grandes, Florencio Ruiz Lara "Flores" y Manuel Moreno Rojas "Manolo el de El Copo", y conceder el galardón de "Especial de Pura Cepa" a José Luis Ocaña Oliva, no menos grande que los anteriores y todos algecireños de nacimiento (Ocaña nació en una de las viviendas integradas en La Perseverancia). No puedo ni imaginarme a algún actor de nuestro discurrir social, que reúna mejores condiciones que cualquiera de ellos. Los conozco bien, aún más si cabe a José Luis Ocaña, con el que he compartido momentos importantes. Los tres nos honran con su ejecutoria y los tres están en lo más alto de la consideración de sus paisanos. Excelentes profesionales y extraordinarias personas, son un ejemplo para todos. Gran acierto el de la Corporación al destacarlos en el paisaje de nuestra historia próxima.

Cuánta buena gente tenemos en nuestra ciudad, cuán buena y cuán importante. Conocí la noticia casi al instante de producirse y me sentí feliz. Bueno es que la gente escuche sus nombres y que los despistados pregunten por ellos. Yo podría escribir un sentido relato sobre sus admirables tareas, sobre sus ejecutorias personales y profesionales, sobre tanto bien como han sembrado a su alrededor y sobre tanto como han proyectado la imagen de su tierra, allá doquiera que las circunstancias les han dado la posibilidad de hacerlo.