De lo mejor de lo bueno

Llevo toda la vida pasando largos períodos de tiempo en otros lugares, aún así mi sensación es que estoy de paso en todos ellos, que no me he ido nunca de mi pequeña patria, de Algeciras, del Campo de Gibraltar, de este microuniverso de personas y pareceres cuyas peculiaridades haces tuyas porque lo amas profunda e incondicionalmente; porque amas sus contenidos y porque aprendes a tolerar sus sombras.

Si me dispusiera a hacer una lista de la gente buena que hay por aquí, de tantos como dan o dieron lo mejor de sí, calladamente, por nuestra ciudad, habría de consumir no pocas horas y bastante espacio. Cuando pienso en ello, lo hago en sintonía con la idea de que habrá muchos más con los que no he tenido la oportunidad de encontrarme. Los especialitos somos hipercríticos, como buenos españoles, como buenos andaluces, demasiado escépticos y poco constantes, pero tenemos un gran sentido de la proximidad y de la acogida, suficiente para que hayan venido a añadirse otros que han contribuido a mejorar nuestro bienestar y nuestro nivel de convivencia.

La candidatura de Manuel Garcia Campillo a Hermano Mayor del Nazareno, que se resolverá la semana próxima, me ha inspirado el comentario y me ha actualizado algunas de las emociones que por él, a través de él o junto a él he sentido. Lo conocí hace ya más de tres décadas y he sido testigo de unas pocas de sus muchas contribuciones al mantenimiento de nuestras tradiciones y de su incansable y eficaz dedicación a Algeciras. No sé hasta qué punto el paisanaje es consciente de cuánto debemos a este hombre que hace y calla donde el ruido y el boato ensordecen y ciegan. Presencié la travesía del desierto que emprendieron quienes como él se empeñaron, allá por los ochenta, en que, por ejemplo, la Navidad y la Semana Santa mantuvieran su antiguo vigor y fueran recuperando sus viejos procederes y su idiosincrasia. Consiguieron no sólo eso sino que se añadiera dinamismo y brillantez a los acontecimientos que en el recogimiento y en la calle ponen de manifiesto nuestro modo de entender la religiosidad popular.

García Campillo es uno de los mejores entre los buenos, pueden estar seguros. Al conocer ahora su aspiración a estar al frente de una de nuestras más queridas hermandades de penitencia, de nuestras más representativas cofradías, he sentido esa emoción que te envuelve cuando sabes cuánto sentido tiene el deseo y cuánta belleza hay en el gesto de quien ofrece generosamente a sus paisanos su inmensa capacidad de servicio.