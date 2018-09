Sin margen de error

Si usted mantiene cierta actividad pública por nimia que sea (no hace falta que sea político, cantante o deportista) no se le ocurra meterse el dedo en la nariz o emular a Rafa Nadal cuando se despega el pantalón. Cuide su lenguaje textual y gestual. No se le ocurra vestir alguna prenda atrevida. Ni se venga arriba en desmedida euforia aunque su alegría esté más que justificada. Aprenda a ser un robot frío y calculador. Aparezca en público con un autocontrol más que ensayado. Y, por supuesto, sea políticamente hipercorrecto. Porque sin ser famoso, estará rodeado de fotógrafos. Por todas partes. Portadores de móviles dispuestos a grabarle y meterle en un apuro o buscarle una ruina, dependiendo del fallo que usted cometa. Su error, por humano que parezca, volará por las redes sociales en un segundo. Los paparazzis de patinillo, otra lacra de la sociedad actual. Sin escrúpulos. Cuidado.