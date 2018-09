Es raro que pase algún día sin que prestemos atención a los temas económicos. Ya se sabe que la economía se ocupa de los recursos, bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de cada cual. Con frecuencia, las debilidades y amenazas políticas hacen que la economía se resienta perdiendo fortalezas y oportunidades a toda costa. No cabe duda de que es fundamental acertar al establecer preferencias de unos elementos sobre otros en el terreno político.

Los gobiernos suelen priorizar las decisiones económicas para combatir el paro. Cuando las medidas creadoras de puestos de trabajo no tienen prioridad en los programas gubernamentales, nos abandona la buena suerte y salimos mal parados. Por tanto, no es conveniente usar la política para entretener a la gente haciéndole trucos de magia, por ejemplo.

El bienestar social anda en estrecha relación con los estados acomodados en los que las necesidades materiales están poco más o menos cubiertas. Si la economía no marcha bien y no experimenta un crecimiento que pueda ser sostenido, volveremos de nuevo a los retrocesos que aún no hemos olvidado.

El Congreso de los Diputados parece que empieza a ser algo irresoluto, porque con tanta fragmentación le cuesta mucho tomar cualquier decisión que permita gobernar democráticamente con autoridad, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Andamos en un mar de dudas.

La inseguridad acerca de un hecho cualquiera nubla al momento el marco de convivencia con matices un poco inquietantes. Todo se andará, aunque ya parece normal que de golpe y porrazo se levanten los altos cargos y abandonen el banquete.