Hay, existen muchas razones para celebrar ayer el día de la madre: porque queremos mucho a la nuestra, porque no hay más que una, porque nos machacan con publicidad para que compremos el regalo más adecuado... pero sobre todos los motivos prevalece uno, porque las madres son imprescindibles para la sociedad, al igual que la figura del padre. Y es que cuando llegue el momento y esos niños sean mayores, todo lo que sus padres sembraron en ellos en forma de valores se convertirá en beneficio para todos. Y tendremos ciudadanos solidarios y comprometidos, trabajadores, íntegros, generosos. Personas como las que necesitamos en nuestras vidas. Por eso celebramos el día de la madre, de la nuestra y de todas las del mundo. Ellos, nuestros hij@s, son el capital humano para el futuro. Porque la vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una madre. Como bien dijo Rudyard Kipling, "Dios no podía estar en todas partes, por eso creó a las mamis".