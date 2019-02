Un lugar en el mundo

Sólo días después de que el NY Times escogiera Cadi-Cadi como lugar imperdible, otra gran cabecera guiri (The Times) señala Setenil como uno de los "pueblos secretos más bonitos de España". Sí, lo primero que he pensado es que mis anglocolegas podían ir mirando a otra parte. Semejante selección me hace sentir, también, especial: exótica como una cabra alpujarreña. De repente, sobre una misma, todo el complejo de un nativo mediterráneo (aka: medio africano) escrutinado por un viajero romántico inglés. No los culpo: cada vez somos más y los sitios, menos. Este verano, en mi afán de norte, el rincón del mundo escogido fueron unas islas del Ártico. Tardé más de dos días en llegar. Y cuando llegamos, ¿qué estaban haciendo? En efecto: una súper terminal para súper turistas como nosotros. Ya tardan las estaciones, aeropuertos y embarcaderos del mundo en colgar este cartel: "Si te sientes especial, es porque quieres".