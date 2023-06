De las intervenciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se recoge que suben los tipos de interés, y la preocupación para deudores y empresas por la restricción del crédito, o el efecto de los tipos sobre el sector inmobiliario. Pero hay una parte en las apariciones de Lagarde en que periodistas de medios de todo el mundo la presionan con preguntas de cuyas respuestas sacamos varias ideas. Primera, que la intención de subir los tipos es forzar el encarecimiento y la contención del crédito, aunque dañe a la economía, reduciendo la demanda de consumo; se trata de castigar al endeudado, y si se consigue, ese es el éxito de la política, y las condiciones se endurecerán mientras los precios superen el 2% en las UE. Los bancos, por el contrario, ven que el BCE les paga sus depósitos al 3,5% , cuando hace apenas un año les cobraba por ellos un 0,5%. Segunda idea, la responsabilidad de la inflación no está en los salarios (“no vemos efectos de segunda ronda, no vemos una espiral de salarios”, dice Lagarde), sino en sectores y empresas, como el de la energía, que aprovechan las circunstancias de la guerra y su poder de mercado para mantener precios altos a consumidores y a otras empresas, a pesar de que todos los indicadores de materias primas indican caídas anuales entre el 20% y el 40% (Ver The Economist commodity-price index). Y tercero, la economía europea crece al 0,9%, y tiene una inflación del 5,8%, datos que son mejores en España, un 1,8% y 3,2%; el paro en la UE es del 6,5%, y en España aunque mejora es casi el doble, lastrado por comunidades como Andalucía, donde es el triple.

Todas estas noticias las vemos distraídos, pero son duras para quien tiene que renovar un préstamo, o injustas para España con una inflación baja. También son duras las novelas de Cormac McCarthy, recientemente fallecido; McCarthy es muy popular por las adaptaciones de su obra, con películas donde han trabajado Penélope Cruz en Todos los caballos hermosos y Javier Bardem, en No es país para viejos. Pero de todas destaca sin duda Meridiano sangriento; muchos años después de haberla leído tengo en la cabeza esa combinación de naturaleza hermosa, crueldad y brutalidad de los personajes, que no son cínicos ni hipócritas, sino que reflejan un mundo “cuyo corazón late a un coste terrible, con la sangre de las multitudes”. McCarthy no tiene piedad del lector, él es el autor del lejano Oeste que confronta a su público con el rudo presente, y el pasado violento que algunos quieren borrar de la memoria colectiva. Pero la historia sigue tan viva que hace sólo unos días el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fallaba a favor del derecho a protección de los niños nativos, sobre los que hay una historia de abusos y separación de sus familias que tampoco nos resulta extraña en Europa. No vamos a comparar con las novelas de McCarthy las pequeñas crueldades de los bancos centrales con los endeudados y otras gentes modestas, ni la distancia que marcan algunos políticos y compañías con los problemas y miserias de nuestro mundo, pero hay veces que los comportamientos salvajes de otras épocas no parecen tan diferentes de algunos actuales, y nos pone por delante la verdad terrible de nuestra naturaleza.