De killers

Decía Margaret Thatcher en una de sus celebres citas que "el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero... de los demás". Desencaminada no iba. La última del presidente no elegido por nadie, Pedro Sánchez, ha sido aprovechar una minivisita oficial a Castellón, donde se reunió con Ximo Puig durante un ratito, para luego al concierto de The Killers, una de sus bandas favoritas. Por supuesto que no fue en bus, utilizó el avión oficial para ir a Castellón. Este despilfarro del dinero de los contribuyentes no pasó desapercibida en las redes sociales, donde muchos internautas le recriminaron haber utilizado ese medio para asistir al festival. Y encima nos lo quieren vender desde el Ejecutivo de acto en la agenda política. En la otra cara de la moneda, la presidenta de Croacia se pagó de su bolsillo el viaje al mundial de fútbol. No me extraña nada que quieran aumentar el gasto público. Ya se ven las razones, que luego vengan otros a tapar los agujeros.