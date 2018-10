Me juego un chuletón

Ya huele a elecciones. ¿No lo notan ustedes? Aquí por lo menos en la redacción se olfatea ese aroma inconfundible como el del café y nos vamos preparando el cuerpo para ese reguero diario de propaganda política que nos va a llover desde todas partes. No se extrañen ustedes si de repente empiezan a ver albañiles por su ciudad y carteles de obras para las que de pronto ha aparecido el dinero institucional. Tampoco se alteren si su alcalde o su oponente juran y perjuran lo mucho que van a hacer en los próximos cuatro años por su bello pueblo si le dan su sagrado voto. Me apostaría un buen chuletón de vaca palurda a que vamos a tener las calles más limpias que nunca de aquí a la primavera. Y al margen de lo que pase, en Madrid seguiremos importando un pimiento más allá de Gibraltar porque no debemos olvidar que aquí vivimos en una planicie subdesarrollada.