De inútiles

La directora del periódico Público afirmando en una conocida red social que Pablo Iglesias le dijo que RTVE dependía de Podemos. El nuevo presidente del apuntalado y vendido Gobierno de España, el llamado señor Pedro Sánchez, anunciando que los asesinos, desde Fitipaldi a Santi Potros, más 24 reclusos de la banda asesina terrorista de ETA cumplirían los requisitos anunciados por este Ejecutivo para el acercamiento, según colectivos de presos. Ahí no queda la cosa. El señor Sánchez evita a toda costa y sin cortarse un pelo la confrontación antes de su encuentro con el independentista Torra, aunque este sinvergüenza suelte a los cuatro vientos en su visita a los Estados Unidos que en esta España nuestra existan todavía presos políticos y falta de libertades hacia ellos que viven aquí en nuestra patria. Hay que tener muy poca vergüenza. Y no tiene ninguna puñetera gracia porque de ser cierto finalmente que Pedro se ha bajado los pantalones, no serían los suyos, sino que serían los de todos los españoles.