El (in)esperado regreso de Aída

Aunque Sofía Suescun sea la reina de los realities en España tras ganar Supervivientes y Gran Hermano, la segunda en el ranking de omnipresentes en este formato es Aída Nízar, que va de programa en programa, ya sea en España, Italia o Chile. Su última participación es en Resistiré, el reality que ya se emitió en Chile y esta semana acaba de llegar a nuestro país a través de la cadena MTV. Sus nuevas aventuras televisivas tienen un desarrollo que puede recordar en buena parte a su paso por Supervivientes, pues en este programa doce personas son abandonadas en una isla en la que tendrán que ingeniárselas para sobrevivir y en la que tendrán que superar pruebas para continuar concursando. En el canal de pago y de lunes a viernes en horario nocturno, los fans (si hay alguno en España), o detractores (de esos sí), de Aída Nízar podrán seguir sus devaneos por tierras chilenas, sus salidas de tono habituales y su mala educación, que aquí ya conocemos de sobra y allende el Charco han comenzado a conocer.

Y es que, al poco de estrenarse, Nízar ya se ha convertido en la concursante más mediática de esta experiencia extrema en la que un grupo de personas luchan por sobrevivir en la montaña por medio millón de dólares. A los pocos minutos de que las cámaras comenzasen a grabar, tuvo su primer encontronazo con Manelyk, una de las estrellas del show. La supuesta diferencia entre la clase como mujer de Aída y la joven ex participante de Acapulco Shore y MTV Super Shore es el punto de partida de su enemistad, llegando a discutir por su físico y su edad.

Ya en la naturaleza, la que fuera colaboradora de Crónicas marcianas en sus buenos tiempos mostró su lado más competitivo al exigir a todos sus compañeros que se tomen el concurso con la misma seriedad que ella. El segundo conflicto surgió cuando le recriminaron que realmente ella no hace lo suficiente por el grupo. En ese momento Aída no dudó en comenzar a insultar: "atontado", "payaso" o "piernas de elefante" fueron sus primeros descalificativos, llegando incluso a hacer llorar a una chica.

En contra de lo que cabía esperar, hay muchos comentarios positivos en Chile a raíz de su participación. Cabe recordar que no tienen ninguna referencia anterior de ella. Destacan el espectáculo que ofrece en el espacio, que no se calla ni una, su forma de hablar con Dios (¿les suena?, pues más de lo mismo), o sus frases que evocan delirios de grandeza. Habrá que esperar para ver si continúa en Resistiré y mantiene las buenas críticas cosechadas en su debut. Se admiten apuestas y les adelanto que esta vez Aída no se irá de rositas.