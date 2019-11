Una hora con Mario

Mario estudia Periodismo. Debe hacer una entrevista como trabajo de alguna asignatura, y supongo que ésta tiene que ir sobre la sección de Economía de un medio de comunicación. Mario tiene rasgos inequívocamente universitarios (no confundamos el ser con el deber ser: sí, claro, habrá todo tipo de estudiantes): es curioso, entusiasta y crítico; humilde y prudente sólo en la justa medida en que una persona educada debe serlo. Está informado sobre lo que quiere reportajear y sobre la persona que quiere entrevistar. Que he sido yo. Me ha elegido por mi oficio de columnista, lo cual, en la condición de profesor universitario que ejerzo como ocupación básica, me llena de orgullo y satisfacción (lo digo sin segundas: la regia -y emérita- expresión es precisa en este caso: orgullo escolar, y satisfacción). Mario me ha preguntado sobre, a saber: política monetaria y el proyecto de la moneda Libra de Facebook, política fiscal liberal frente a socialdemócrata o neokeynesiana; consecuencias del Brexit, entresijos del rescate bancario -cajario- español y esperanza de recuperación por parte del Estado; desde ahí me ha inquirido sobre los porqués de la inexistencia de un banca pública -mencionó a Bankia y su futuro... privado-, y también de la eficacia y eficiencia de los reguladores de la competencia (CNMC) en las actividades de sectores señaladísimos como la energía y la electricidad o las telecomunicaciones… sectores ya completamente privados en España -no en Francia o Italia, por ejemplo- por mor de González y, más, de Aznar. Hemos hablado un rato sobre Sanidad pública y privada, de sus dominios y sus zonas de exclusión, de quién investiga en este país, de la dudosa utilidad social de no poca investigación de currículum.

Mario no buscaba ponerme en aprietos, pero he rehusado darle una respuesta unívoca en varios asuntos. Por ejemplo, sobre si va a haber de nuevo desaceleración y crisis en España: él conocía los datos de crecimiento de nuestro PIB comparados con los de países de nuestro entorno. Hemos hablado de ciclos económicos cada vez más cortos y volátiles, de los efectos mariposa que causan con mayor intensidad que nunca la mundialización y la inmediatez. Este firme proyecto de periodista ha dado, otra vez, en la tecla de lo importante al preguntar sobre las promesas electorales, en concreto la reciente promesa del Gobierno de vincular al alza las pensiones al IPC, de la sostenibilidad de tal medida, de los caladeros electorales, del déficit público como madre de la deuda pública: el buen periodista se debe a la actualidad, aunque no sólo. Lo candente del asunto electoral -ocho días nos quedan- conduce la entrevista al papel de la economía en los mensajes y debates de los requetecomicios generales del 10 de noviembre. Le recuerdo que, en la últimas e inútiles elecciones, el asesor económico de campaña fue degradado a un tercer o cuarto nivel desde su predominancia consultiva en otros tiempos más objetivos y menos encabronados a nivel epidérmico. Quizá sólo el PP mantuvo un cierto mensaje integrado en economía: así le fue (también por otros motivos, como la corrupción corrosiva dentro del partido). Parece que el mensaje económico vuelve a cobrar algún brío. Aunque siguen dominando el panorama los miedos interiores, para mí tan gratuitos y encubridores; las rebeliones de ricos contra el supuesto Estado autoritario y opresor, el Dónde está Wally de Puigdemont, la autoinmolación de Torra y el JxCat y ERC ante la CUP, los cierres unviersitarios, las barricadas y las cargas policiales… y los esqueletos trashumantes. Por cierto, feliz día de los difuntos (¿se puede desear eso, por cierto?). Ha dado para mucho esta versión apocopada y periodística de aquella obra de Miguel Delibes: una hora con Mario.