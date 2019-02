De fachotes

Usted, sí usted, puede ser un "extrema derecha" y no saberlo, además podrías estar rodeado en este momento de mas fascistas que tampoco saben que lo son. Pero manténgase tranquilo. No se altere, relájese, saboree el café que le han preparado como cada mañana en su bar de cabecera y ahora con cuidado, mire a las mesas de alrededor y a la barra. Disimule, siga leyendo las páginas de deporte de su periódico, más o menos como en las películas de Alfred Hitchcock, que no se sabe quién puede ser el asesino, no podrá saber quien o no está poseído por el ente fascista. Tenga ahora el valor de ponerse un pin con la bandera española, es un buen truco. Si a alguien de alrededor empieza a soltar verborrea antisistema y salirle salpullidos, aléjese sin prisa pero sin pausa, no caiga en sus redes, airee a los cuatro vientos que no es xenófobo, racista ni buenista, pero que primero España y los españoles. Al cruzar esa linea usted no hay marcha atrás, según los otros, usted ya será un facha. Que Dios le coja confesado.