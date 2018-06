El extranjero

Hablamos de avalancha en el Estrecho porque llegaron en sólo 48 horas 1.200 personas a las costas andaluzas en patera, que son la mitad de los alemanes que llegaron en esas mismas horas a los aeropuertos de Jerez y Málaga. No es que lleguen muchas personas, es que llegan mal. En el aeropuerto de Málaga se invierten 121 millones y, según el informe de Jesuitas por la Migración sobre los CIE, no hay por ningún lado una partida parecida en medios para asumir este flujo migratorio. Pintan un apocalipsis, pero en Andalucía hay 11.000 senegaleses... igual que hay 75.000 británicos; hay 5.000 nigerianos, pero también hay 12.000 franceses. Y sí, hay 135.000 marroquíes, del mismo modo que 255.000 gaditanos viven fuera de la provincia y no creo que invadamos nada. Y somos emigrantes económicos, no refugiados, huimos de la falta de oportunidades. Nadie nos lo echa en cara.