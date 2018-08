De engaños

Ocasiones en que Pedro Sánchez, el presunto profanador de tumbas, criticó lo que luego hizo como presidente. Y a las pruebas calientes me remito. "Cualquier candidato que desee intentar su investidura deberá contar al menos con más de los 130 diputados...". Él, ahora con 84. Sigo: "Me propongo dar al Parlamento la centralidad que se merece y limitar el uso del decreto ley". Me río por no llorar. Continúo: Cómo se enfadaba Pedrito cuando Podemos le pedía en la oposición tomar el control de RTVE y violar la separación de poderes. Mentira tras mentira, en 2016 prometió aplicar un código ético de transparencia en los viajes si llegaba a la Moncloa. Dos años despues su gobierno ha declarado "secreto oficial" su viajecito en avión de estado al concierto de The Killers. Pero aún hay mas. En 2014 pidió la dimisión del director de Fitur y del presidente de Paradores por el supuesto "enchufismo" de la mujer del primero y él va y coloca ahora a la suya. Ya lo dice nuestro refranero "se coge antes a un mentiroso que a un cojo". Continuará.