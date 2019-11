Ahora resulta qué Pedro Sánchez y Pablo iglesias se quieren. No han sido necesarias ni cuarenta horas para llegar a un acuerdo de investidura y de legislatura. El acuerdo de coalición que hace tan sólo unos días le quitaba el sueño a Sánchez , que era imposible por las grandes diferencias programáticas entre el PSOE y Podemos, que ha llevado España a una costosas elecciones, y que ha mantenido bloqueado el parlamento y el Gobierno, ahora resulta que era una necesidad histórica. Cada vez está más claro que la última convocatoria de elecciones es atribuible Pedro Sanchez. Se hizo por razones tácticas, pensando que la repetición de las elecciones le iba a favorecer. Sorprendentemente el resultado fue el contrario, el PSOE perdió miles de votos y tres escaños. El engaño tuvo su precio. Tras esta desagradable experiencia, su asesor Iván Redondo, consideró que unas nuevas elecciones podrían ser catastróficas para el partido que las convocara. Había que actuar rápidamente, intentando recuperar la credibilidad perdida.

Los mercados y los empresarios eran favorables a una coalición de PSOE, PP y Ciudadanos. Lo habían manifestado reiteradamente en las dos últimas semanas. La Economía Española está haciendo frente a una fuerte desaceleración, en un contexto de crecientes riesgos globales que pueden causar que la desaceleración se convierta en recesión. España por su alto endeudamiento externo público y privado, por su elevado nivel de paro y por su baja productividad es extremadamente vulnerable a cualquier impacto externo. Tras varios años de inacción política se necesitan reformas estructurales para eliminar estos profundos desequilibrios. La Economía Española necesita un Gobierno fuerte, moderado y estable que se gane la credibilidad de los inversores internacionales. De todas combinaciones y alianzas posibles, la que más temen los inversores es la de PSOE con UP y los independentistas. Y la que más tranquilidad les aporta es la de PSOE, PP y Ciudadanos. Pero Pedro Sánchez no ha querido explorar esta posibilidad. En el día de ayer, Cayetana Alvarez de Toledo planteaba como deseable la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE. Lamentablemente al mismo tiempo se firmaba en el Congreso un preacuerdo de Gobierno entre UP Y PSOE. Pablo Casado afirma que Pedro Sánchez ni le ha llamado.

La noticia ha sido recibida con una caída significativa del Íbex y un aumento de la prima de riesgo. Hace tan sólo dos días los mercados de renta fija y renta variable recibían la noticia del triunfo del PSOE con total indiferencia. Lo que temen los mercados no es quién es el ganador, si no con quién se pacta. El acuerdo firmado no transmite confianza. Bruselas tiembla y los mercados están alerta, esperando conocer la larga lista de acompañantes necesarios para formar Gobierno, incluidos los independentistas. El nuevo Gobierno que resulte de estas elecciones se enfrenta al gran reto de mantener la confianza de los mercados y de los inversores internacionales de los cuales dependen la financiación de la elevada deuda externa. Entre sus grandes desafíos están el crecimiento y el empleo, el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública y la mejora de la competitividad. Los mercados desconfían y Bruselas, afortunadamente, estará alerta.