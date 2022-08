Por encima de 8.500

La jornada de ayer cerró con los principales índices en verde, en un contexto marcado por la inseguridad energética en Europa y la ralentización de la economía china.

La ligera recuperación en junio tras los estrictos confinamientos de abril y mayo en gran parte del país no se ha prolongado. Así, la producción industrial en China repuntó en julio un 3,8% interanual (vs. 4,5% esperado), mientras que las ventas minoristas aumentaron un 2,7% interanual (vs. 5% esperado). En este contexto, el Banco Central de China redujo las tasas de interés de sus préstamos y depósitos 10 puntos básicos, hasta un 2,75% y 2,00% respectivamente.

Asimismo, la inseguridad energética de la Eurozona continúa erosionando la confianza de los consumidores y los empresarios. En Alemania, el índice de confianza del inversor ZEW cayó por sexto mes consecutivo, situándose en -55,3 puntos, el nivel más bajo desde 2008. Las altas tasas de inflación y los crecientes costes energéticos han empezado a afectar a las expectativas de beneficios corporativos.

A pesar de que los signos de recesión no se disipan, los índices mantienen el optimismo tras conocerse el dato de inflación en julio de EEUU En concreto, el Íbex 35 ha cerrado un 1,01% por encima de su nivel de ayer, superando los 8.500 puntos. Entre sus componentes, las mayores revalorizaciones se registraron en Arcelor (+3,23%), Acerinox (+2,76%) y Telefónica (+2,72%). En contraste, destacaron las caídas de Fluidra (-1,49%), Amadeus (-1,19%) y Solaria (-0,91%).