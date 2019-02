De dones y rumores

Nadie me puede reprochar, ni debe hacerlo, que haga partícipe a los lectores, muchos de ellos también paisanos, no sólo de lo que sé sino también de lo que oigo, y a veces escucho, en esos parajes sociales, políticos, culturales y periodísticos, que recorro habitualmente. Fue en ellos, tal como dije, donde supe de la posible elección del actual presidente de la Cámara -más de dos décadas nos contemplan-, Carlos Fenoy Rico, como homónimo de la Autoridad Portuaria tras la indeseable, por más que sea inevitable, marcha de Manuel Morón; que si bien nos deja -como él dice- compuestos y sin tren, puede marchar satisfecho de su formidable gestión. Me ha resultado inevitable recordar en ese punto, lo que sucediera, hace ya medio siglo -¡Señor cómo pasa el tiempo!- con mi admirado Sergio González Otal, aragonés nacido circunstancialmente en Barcelona, que convirtió nuestra entrañable Radio Algeciras, ya muy querida entonces y muy nuestra, en un referente de la poderosa Cadena SER.

Los algecireños no nativos nos han aportado tanto que si nos pusiésemos a valorar sus contribuciones a nuestro patrimonio y bienestar, seguramente saldrían ganando a los de a nativitate. De cerca, como Morón o Pepe Vallecillo o Paco Cortacero, o de lejos como Sergio, o de más lejos como Helmut Siesser, ya podríamos erigirles un monumento al colectivo, como lo han hecho en La Línea a los trabajadores que en bicicleta cruzaban la verja para trabajar en la privilegiada colonia británica de Gibraltar. Políticos relevantes, como Carracao, De La Encina, Ernesto Delgado o Palacios -de la cantera ceutí- y otros personajes de otros escenarios, nacidos allende Sierra Luna, constituyen una buena compañía de bienvenidos convertida en un importante valor añadido.

En lo uno y en lo otro, en el rumor y en la celebración de lo que nos llega para bien, está el alcalde, José Ignacio Landaluce Calleja, del que se dice pudiera ser el sucesor en la presidencia provincial del Partido Popular, de su amigo y compañero, Antonio Sanz Cabello, elevado a la Viceconsejería de Interior en la nueva Junta de Andalucía. Hay muchas señales que son favorables al supuesto, y entre ellas las que emanan del deseo del propio Sanz, al que no se le ocurriría, ni de lejos, proponer a algún otro que no fuera el actual alcalde de Algeciras y Senador del Reino, factor muy de tener en cuenta.

Amén de que en estos tiempos no resulta fácil dar con gente que encaje sin holgura en los numerosos destinos que el porvenir ofrece.