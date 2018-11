El discurso del odio

Matar a Pedro Sánchez? Uno se sonríe, pensando que ha de tratarse de un perturbado ridículo. Luego ve que el tipo era campeón de tiro olímpico, y que el arsenal de su casa incluía un subfusil de asalto y la percepción cambia. No son "locos": la mayor parte de quienes responden a estas conductas no lo son, no viven momentos de enajenación. Su comportamiento desmembrado encuentra abrigo en un discurso: en este caso, los discursos descerebrados e irracionales, no ya de la extrema derecha, sino de una derecha cada vez más extrema. Pero, aunque abunde en este patio, el rechazo violento, a la defensiva y basado en lógicas torticeras se multiplica a velocidad geométrica donde quiera que mires. Y, ¿saben qué? Creo que el origen de todos estos males se encuentra en un dato tan humilde como el de la baja comprensión lectora. Son males propios de una sociedad que, en realidad, no ha aprendido a leer.