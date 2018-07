Los días en Vermont (II)

Amelia no esperaba que la nostalgia pudiese ser un estallido, un sobresalto similar al de una película en la escena en que disparan a un hombre y sus vísceras y su sangre se esparcen por el entorno; no esperaba que el ánimo pudiese romperse de improviso y desparramarse como un vaso que contiene líquido; que oiría la palabra Vermont y que su olfato recordaría el mar y los pinos y ella recuperaría a aquella chica que entre sus muchos intereses estudiaba botánica y deseaba conocer los nombres de los árboles y las plantas, pinus pinea, pino piñonero, arrayán o mirto, myrtus communis.

Amelia no esperaba que se cumpliera un sueño y que pese a ello no llegara la calma: seguía necesitando, y cada vez lo necesitaba más, que todo estuviese en orden, perfectamente alineado, todo en su sitio como si de una maldita casa de muñecas o de un museo romántico se tratara. Como si ante la falta de miedos reales el caos, un caos doméstico e insignificante, se hubiese erigido en un monstruo pavoroso.

Cuando llamó Ernesto -Amelia había ido al gimnasio porque el ejercicio la serena-, a ella le resuena todavía, porque aquella observación le sonó hiriente como un reproche y los reproches tienen un largo eco, aquello que le había dicho la psicóloga: ¿No deberías sentir algo de gratitud?

Ernesto le dice que su primo, el mamón, va a tirar Vermont, y le dice también que hace ya un cuarto de siglo, y la llama aviadora, y Amelia acepta la idea de la fiesta, sepultemos con una celebración esta añoranza, se entusiasma con el plan y lo comparte con Leticia, pero también se pregunta si está fuerte de ánimos para sobrellevar el recelo. Elisa, por ejemplo, que no pudo escapar de su pueblo, ¿no va a recriminarle su golpe de suerte? ¿Acaso la reina del agravio, como la definió Ernesto, la mujer a la que el mundo puso todo tipo de obstáculos y que añadió a esa dificultad una afición malsana por inventar conspiraciones y ataques contra ella, no va a mostrarle su desaprobación? Con una sonrisa torcida, pero con una voz suave y una actitud aparentemente mansa que Amelia no podrá interpretar como una invitación al enfrentamiento, le lanzará dardos del tipo podías haber compartido el premio o tú no tendrás queja, ¿no? o ¿recuerdas lo que es estar más de un año en un mismo sitio? Ociosa, burguesa, privilegiada.

Ernesto ha fijado la fecha del reencuentro: el 9 y el 10 de mayo. Lo demás aún es impreciso, le han pedido a Elisa que se encargue.

Amelia deja el gimnasio, ya se ha duchado, y mientras pasea por South Kensington en dirección a su piso calibra las consecuencias de volver a Vermont. En el camino repara en una ironía: ella y Elisa nunca encajaron porque a la primera, firme y decidida, le sacaba de quicio ese carácter pusilánime y temeroso de la segunda, pero el tiempo no ha hecho sino acercar sus temperamentos. ¿No se ha vuelto ridículamente frágil y asustadiza, Amelia, con su carisma devorado por los trastornos? Anda a paso rápido para dejar atrás sus propios fantasmas, pero no puede evitar enredarse en sus cavilaciones: supone que ser joven es creer que puedes hacerlo todo y hacerse mayor no es sino la constatación de los fracasos, e irrumpen en su reflexión -porque ella posee una memoria prodigiosa por la que le vuelven una y otra vez diálogos de películas o fragmentos de libros, tu memoria de opositora, le dice Ernesto a veces- unos versos de Luis Muñoz que anotó en un taller de poesía: ese tiempo feliz, siempre perdido, / esa estación dorada que tuviste.

En estos años, desde que ganó aquel sorteo de la Primitiva, se ha inscrito en cursos de las disciplinas más dispares: de literatura inglesa, de escritura, de historia del arte, de ciencias políticas, de decoración de interiores, de interpretación, de repostería, de cocina japonesa, de enología, de inglés y de francés y de italiano, no tienes razón, Elisa, nopuedes llamarme ociosa, yo quería aprender, estudiar, enriquecerme, y ha residido en Cambridge, Bérgamo, París, San Sebastián, Buenos Aires, allí apenas un mes porque coincidió su estancia con un invierno húmedo y se cansó de las lluvias y sintió una soledad desoladora, paradójicamente ahora vive en Londres donde llueve a menudo y a menudo la invade el desamparo, y en ese periplo conformado por la improvisación y el capricho, en esa existencia a salto de mata, ha llegado a algunas conclusiones íntimas que sólo ha confesado a Ernesto: que ese premio que le permitió todo tipo de experiencias la salvó, porque ella, tan inquieta y activa, en realidad desconocía a lo que quería dedicarse. Y que esa repentina prosperidad también la condenó, porque inoculó en ella una falta de confianza inédita hasta entonces: ¿Y si su buena estrella conlleva algún tipo de castigo? ¿Y si antes o después aparece, por ejemplo, una enfermedad? ¿No ha sido ya demasiado afortunada frente al resto del mundo, y no debería pagar los privilegios de los que ha gozado?

Amelia llega al fin a su pequeño apartamento, escapa de las sombras de una noche mal iluminada, se sirve un vaso de zumo de naranja y decide evadirse encendiendo un rato la televisión, buscando algún programa de los cocineros que le gustan, Nigella Lawson, Lorraine Pascale o Los fabulosos hermanos panaderos, pero antes de sentarse en el sofá su pensamiento obsesivo la sacude con una pregunta incómoda: ¿Debió decirle alguna vez a Ernesto que lo quería?

Nunca sospechó que la nostalgia, no sabe qué movimiento ha hecho que se ha derramado el zumo, podía estallarle en las manos como una maldita granada.