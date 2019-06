Un cuestión de fe y una bofetada

Los compañeros de Europa Sur piden una opinión sobre lo que estos días vivimos los que profesamos una fe que no conoce límites, como es el algecirismo. Y es que con el respeto debido a todos los equipos, empezando por el Socuéllamos, no puede existir ninguna duda en relación al fenómeno casi paranormal que provoca este equipo.

Saben muchos, espero no aburrir, que servidor vino muy pequeño a la ciudad de la Bella Bahía y desde entonces gracias al patriarca, futbolero por antonomasia, y a su amigo Eusebio, sigue empujando desde arriba que nos queda un pasito, comenzó a acudir al viejo Mirador. Lo que debía ser ver a un equipo que está en el lugar en el que resides y al que le coges cariño se convirtió en algo más, en mucho más. ¿Quieren conocer los motivos? Creo que la respuesta, si usted querido lector es algecirista como servidor, aún la buscamos. Y es que probablemente le ocurre igual que el que escribe, no existe una razón lógica para amar y querer a un escudo y a un club, cuyas alegrías son mínimas y casi efímeras, pero es lo que hay. No, no traten de entenderlo.

Seguro que aficionados de otros equipos pensarán lo mismo de sus colores, puede que tengan razón, pero permitan que dude sobre la existencia de una cosa igual.

No olviden que estamos en una ciudad que supera en número de habitantes y con creces, a muchas de las que militan en Primera División, un equipo que en el siglo XXI ha militado en todas las categorías posibles, salvo en la citada, con un montón de fieles, menos de los que debería pero más de los que muchos quisieran tener tras todo lo vivido, que pitan, aplauden y cantan como si en ellos les fuese la vida, acaso no es así.

Eso es ser algecirista, eso es lo que me enseñaron cuando llegué de Guadiaro a los siete años y a lo que ya nunca renuncié. Luego los avatares de la vida y el trabajo me han permitido escribir o contar en Onda Cero, el domingo más, las vivencias de mi equipo. Ese que es especial, ese que mueve a una fe inquebrantable. El que está 90 minutos de un simple ascenso a Segunda B. Así lo califican los que no saben lo que es esa fe, esta locura, no traten de entenderlo, sino lo sienten es imposible comprender algo irracional, pero maravilloso.

Queda un partido en el que los nuestros, para que vamos a ocultarnos y ser hipócritas con la imparcialidad periodística, van ganando 4-0 y sin embargo, de nuevo lo irracional, ya hay quien cada noche ve a Belencoso poco menos que como a Pelé, a Megías como a Maradona y así podríamos seguir.

Quizás esa es la enseñanza de una temporada en la que el vestuario, más que nunca, puede apelar al manido sufrimiento de todo un año. El fútbol nos ha dado a muchos, y ahora no vale recular aunque la alegría sea la que todos queremos, una bofetada de realidad.

Hay que reconocer el mérito de un bloque de jugadores y cuadro técnico que supo aguantar de todo, apretar dientes y agarrarse a un casi imposible, que les ha dejado a 90 minutos de volver a un fútbol algo más profesional.

Están a las puertas de conseguirlo pero el temor a que siempre puede pasar algo, está ahí. El mundo del fútbol en general da por hecho que el Algeciras estará en... ya saben. Sin embargo los que profesan la fe rojiblanca no quieren ni escucharlo, aún no, y menos tras todo lo acontecido en estos últimos meses.

Lo dicho, no traten de entenderlo, gracias Papá y Eusebio por hacerme algecirista, sería menos complicado con otro equipo de esto estoy seguro, pero no lo cambiaría por nada del mundo. El domingo tendré la oportunidad, espero y rezo para ello, de narrarlo contigo y con mamá en el campo y con tu amigo presente, luego lo pueden leer en Europa Sur. No, no traten de entenderlo.