De cortinazos

La derecha, la Iglesia, etc. fueron objeto este viernes de ataques del feminismo más extremo, que nada tiene que ver con la lucha por la igualdad plena de la mujer que todas las personas de bien queremos como hijos, parejas y padres de mujeres que somos. Varios bancos y paredes de partidos políticos, así como iglesias, aparecieron mancillados con letras en rojo que reivindicaban, a su manera, el paro de las mujeres en ese día de reivindicación. Ese no creo que sea el medio de lograrlo y muchas de las que a las manifestaciones convocadas fueron, piensan lo mismo: así no. Porque como bien dice mi madre, no debemos pedir perdón por el hecho de nacer varones, en mi nombre no, por supuesto, somos personas. Queda mucho camino para esa igualdad en muchos aspectos, pero actuando de esa forma y ese odio no lograran nada. Me gustaría ver a estas extremistas manifestándose contra la unión de niñas con adultos de otras religiones. Claro me queda que las féminas inteligentes, que son mayoría, no se dejan embaucar por este movimiento totalitario y discriminatorio. Punto. Y que viva la madre que nos parió.