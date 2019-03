Chancleteros varios, esclavas del pareo, ansiosos del Meyba, devotos de la bermuda... paren máquinas. ¿Creían ustedes que el buen tiempo iba a durar hasta noviembre? ¡Ja! Ahora tienen un semimoreno chungo de un día y medio ya desvanecido. Guarden la crema solar, bañadores y bikinis hasta nuevo aviso. Devuelvan sillas y mesas a los trasteros. Eolo ha parado cualquier conato de playeo. Y San Pedro no va a estar con los brazos cruzados hasta el otoño que viene. No creo. Que no llueva en Semana Santa, claro, pero aguaceros vendrán porque por mucho cambio climático que haya, esto no es Jordania. Es lo que tiene el novelerío hasta en cuestiones climáticas. El primer día de frío hay quien se viste como si estuviese buscando al Yeti y los primeros calores dan rienda suelta a uñas de pies aguileñas. Mesura, señoras y señores. Como decían Los hijos de la Glan China, "no corras Paco, que es peor".