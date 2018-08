Decía aquel refran que no hay mas ciego que el que no quiere ver. Razón no le faltaba: según nuestro presidente, el flamante Pedro Sanchez, cerca de 10 millones de pensionistas recibieron a finales de julio sus atrasos correspondientes a 2018 y se le abonarán las nuevas cuantías a todos ellos a partir de este mes de agosto. Dice que él y su partido trabajan por un sistema sostenible y unas pensiones dignas; me parece perfecto, pero esos presupuestos son los que se trabajaron Ciudadanos y el Partido Popular, mientras ellos, los socialistas, votaron en su contra. Solo hay que tirar de hemeroteca, está todo escrito. Hay que ser muy cínico, con el Campo de Gibraltar colapsado por la inmigración, con unos socios de Gobierno esperando sus promesas a cambio de sus apoyos en la moción de censura, proponiendo y luego perdiendo votaciones, con motines internos en el partido, los lapsus de algunos de los suyos, etc. Pero no pasa nada, lo verdaderamente importante ahora según él es sacar a Franco de su tumba, manda cojones.