Un hombre apura su cigarro en primera línea de playa. Se levanta, arroja la colilla y la entierra con los pies en la arena, sin rubor alguno a pesar de que varias miradas se le clavan al unísono y hay quien recrimina sin taparse. Se vuelve a su silla y aquí no ha pasado nada. Con cerdos de esta calaña convivimos un verano más en nuestras costas. Son los mismos que después de un domingo cualquiera dejan su pedacito de tierra como un estercolero. Como ir a la gresca como cada uno de ellos y ellas no sale rentable, sólo deseo que los ayuntamientos se pongan las pilas de una vez por todas y la policía local comiencen a repartir multitas de 50 euros. Es un poner. Me vale 60 también. Igual que aprendimos a usar el casco en la moto y el cinturón en el coche, a golpe de billetes, igual algún día aprendemos a ser personas medio civilizadas.