La campaña

Lo admito. Aunque se veía venir a la legua, el adelanto electoral de Pedro Sánchez me ha cogido con el paso cambiado. Y no porque no esté preparado para ir a votar, que apenas se tardan 10 minutos, sino por todos los preliminares. Porque la liturgia comenzará oficialmente el Viernes de Dolores aunque todo está ya inundado de mensajes políticos en los que la tónica continúa siendo el ataque al contrario y la descalificación en lugar de que los candidatos nos cuenten cómo pretenden enderezar un país que, pese a que todo el mundo dice que está torcido, sigue su curso. Apenas han pasado dos meses de las andaluzas y, abril mediante, en mayo seremos de nuevo citados a las urnas para elegir alcaldes, concejales y europarlamentarios. Tres veces en apenas cinco meses, lo que supone en total unos 30 minutos de mi tiempo para acercarme al colegio electoral y votar. Pero no estoy preparado para las horas de verborrea, alusiones al miedo y mensajes tóxicos que me esperan hasta entonces.