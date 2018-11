Seguramente no lo recuerden. Yo tampoco. Por más que intento echar la vista atrás soy incapaz de visualizar cuándo fue la última vez que utilicé una cabina. Apenas quedan 17.000 en las calles de toda España mientras que al principio de la década llegaron a ser más de 55.000. A partir de enero, Telefónica dejará de tener la obligación legal de mantener este servicio que le genera unas pérdidas de 3 millones de euros anuales que, por otra parte, recupera gracias a que prácticamente todos tenemos un móvil en el bolsillo. Si las cabinas están en peligro de extinción, no les digo nada de las guías telefónicas. El tocho de papel grisáceo hace tiempo que se edita bajo demanda y el año pasado apenas se entregaron 50 ejemplares que, dentro de un siglo, podrán ser considerados casi un incunable. No es momento para la morriña igual que ya nadie echa de menos las fosas sépticas o las farolas con gas. Y mucho menos desde que las cabinas dejaron de ser un cubículo en el que refugiarse para hablar furtivamente, sin que te oyeran en casa, los días de lluvia. Ahora sí que me ha dado un punto de nostalgia.