Todo averiado a la vez

No sé si les habrá pasado alguna vez. Me imagino que sí. Se mudan a una casa nueva o reforman la cocina porque la anterior ya está muy vieja. Renuevan los muebles y también los electrodomésticos. Y todo sale a pedir de boca. Pero al cabo de unos pocos años empiezan las averías. Que si el lavavajillas hace de todo menos lo que tiene que hacer, que si la lavadora centrifuga toda la noche desesperando a medio barrio o el frigorífico ha deseado por su cuenta y riesgo que usted no va a pillar una faringitis porque el muy condenado se comporta como un horno. No queda más remedio que pagar reparaciones y preguntarse por qué suceden todas estas desgracias domésticas a la vez. ¿Será la obsolescencia programada? Pues es muy probable que algún canalla programe nuestros electrodomésticos para que al cabo de unos años u horas de funcionamiento nos amarguen la vida. ¿Saben? En Francia estas prácticas se castigan con la cárcel. Aquí, por lo visto, la clase política aún le toca las palmas. En fin. Así nos va.