Dos tipos han sido detenidos por presuntamente estafar a varias personas con la promesa de un puesto de trabajo en el Puerto de Algeciras a cambio de unos cuantos de miles de euros. El timo de la estampita no descansa, entre otras cosas porque siempre encuentra víctimas con las que alimentarse. ¿Qué lleva a alguien a buscar un atajo así de clandestino y temerario? Porque no hay que olvidar que el engañado estaba cometiendo a su vez un delito. No seré yo quien juzgue, ya lo harán la policía y los tribunales. No obstante, me hace reflexionar. ¿Que hay de labrarse una carrera hacia un objetivo? ¿De formarse, partirse los codos, entrar desde abajo en un oficio para crecer con esfuerzo y humildad? ¿Que hay de disfrutar el camino? ¿Hay gente que lo quiere todo mascado, todo fácil, todo resumido en la última hoja? Parece ser que sí. Al menos, presuntamente, parece ser que sí.