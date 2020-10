Un artista desconocido en su tierra adoptiva

Afelipe Gayubo Pérez (1935-2008) lo conocí y traté mucho en la época que yo trabajaba de subdirector de una multinacional en el Campo de Gibraltar y él era director de personal de Sotogrande (estamos hablando de los años que median entre 1975 y 1990) y pese a que era una persona de carácter serio me sorprendió su exquisita sensibilidad y cultura.

Había nacido en Aranda del Duero (Burgos) pero pronto se trasladó a Algeciras donde transcurrió su vida hasta su temprana muerte el 14 de mayo de 2008.

Creo que era licenciado en derecho pero tenía unas cualidades sorprendentes para la pintura y lo poco que pude ver de su obra me corroboró que estaba ante un artista excepcional.

En agosto de 1976 presentó en el Cortijo de los Canos en Sotogrande una muestra sobre la que escribí lo que a continuación reseño y que publiqué, a manera de relato poético, en mi libro, editado en noviembre de 2013, Como nace un deseo sobre torres de espanto:

"A Felipe Gayubo que expuso seis cuadros en el cortijo de Los Canos en Sotogrande: Una cuchara irreal, un firmamento atado, una espiga en un cielo que no es azul, una máscara que avanza, en silencio, con una cinta en los ojos y que sonríe. Un candado que, frío, cierra la casa. Unas manos que empujan, sin fuerza, una puerta que no se abrirá. Seis cuadros, seis ideas que encierran un trozo de vida, que está ahí, más atrás de lo que se ve, más allá de la pintura. Hay, Felipe, en tus seis cuadros, una angustia que es como tú, que no se atreve a romper pero que está ahí, diciendo que el arte no es sólo técnica, que el arte es ante todo vida, vida, la que sea, cerrada o abierta, triste o fuerte, vida que viene, que está. Vida que aún vendada, sonríe y quiere avanzar, aunque esté sola, aunque todo parezca sin color, pero que quiere andar. Tus seis cuadros no son irreales, son trozos de vida, de sentimientos, expuestos con timidez, queriendo y no queriendo, que alguien los descubra."

La obra de Felipe Gayubo se mueve entre el neofiguratisvo y la abstracción pero introduce ciertos toques que lo colocan entre la pintura más actual del siglo XXI, verbigracia su obra La máscara, que se encuentra en el Museo de Algeciras y que se aproxima y mucho a aquellos seis cuadros que vi en su exposición de Sotogrande. Es un artista de vital importancia en la historia contemporánea de la pintura campogibraltareña.

Aprovechando el 25 aniversario de la creación del Museo, el Ayuntamiento de la ciudad tiene previsto realizar en el Museo Municipal una exposición dedicada a este gran artista, muy desconocido e injustamente olvidado en Algeciras, donde vivió y murió sin haber alcanzado la fama que su obra merece.