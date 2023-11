El alcalde de Algeciras ha hablado

Ya ven. El alcalde, todopoderoso, ha hablado: “Seguiremos adelante, le pese a quien le pese”. No importa lo que digan los tribunales, nuestro alcalde es todopoderoso y, “siempre de la mano de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Cádiz”, hará caso omiso de lo que la ley le impone. Porque la ley, en la que todos creemos, confiamos y esperamos, no le incumbe y, por tanto, construirá “la ciudad que todos (él y aquellos que van de su mano) soñamos”.

Yo, que soy un hombre de a pie, y que cifro mi confianza en las leyes que rigen nuestra convivencia, tengo a la ley (esa que al alcalde de mi pueblo no le importa) de mi parte: Puedo pedir a los tribunales la ejecución de la sentencia; puedo pedir, por tanto, que cesen las obras hasta tanto se resuelvan los recursos que dice el alcalde que van a presentar el Ayuntamiento, la APBA y la Universidad de Cádiz. No lo haré, sin embargo, por mucho que me lo pida el cuerpo; no lo haré, de momento, porque las obras en el suelo municipal del proyecto han convertido el Paseo Marítimo en una trampa para los peatones. Lo haré, mal que me pese, si el Ayuntamiento no dedica todos sus esfuerzos a devolver a los vecinos el uso razonable y seguro que merecen en la zona actualmente en obras.