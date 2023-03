Yincana de varas y un justo merecido

Parece que nos va la marcha. Y lo peor de todo, la cuestión es más compleja aún. No es que lo parezca, estoy completamente convencido de que nos va esa marcha a los cofrades y que en muchas ocasiones recibimos justamente lo que merecemos. La Cuaresma es muy amplia, tan amplia que dispone hasta de cuarenta días, como su propio nombre indica. ¿Es necesario vincular y solapar hasta cuatro eventos al mismo tiempo, el mismo día y con mismo horario? Pues sí, eso sólo puede ocurrir en Algeciras.

Con total humildad, no se trata de cuestionar ninguno de ellos ni a las hermandades impulsoras, nada más lejos de la realidad. Pero la cuestión es la siguiente, el conflicto es para el cofrade de a pie. El pasado domingo fue una verdadera pena tener que abandonar el cortejo y rosario de María Santísima de la Esperanza, en su visita a la Iglesia de María Auxiliadora por su 75 aniversario, por la incompatibilidad de horarios para poder asistir a la Exaltación de la Saeta en el Museo Municipal, uno de los actos más relevantes de la Cuaresma algecireña. Pero no sólo eso, acudir a cualquiera de ellos convertía en imposible la presencia en la Función Principal de San José en la barriada de Las Colinas o incluso en la misa dedicada en el Templo Mayor de La Palma. Todo eso, a sólo 14 días del Domingo de Ramos y a la vez. Sinceramente, ¿es necesario? Hasta la media maratón de Algeciras, por cierto, también me la perdí.

Pero con las iniciativas y propuestas benéfico-comerciales, por clasificarlas de algún modo, también ocurre algo similar. Cuando entidades y organismos patrocinan y esponsorizan eventos, es decir, ponen dinero encima de la mesa para impulsar actividades carecen de respaldo y de afluencia de público. Y me refiero a la participación en el concurso de escaparates o conciertos de Semana Santa, gratuitos en la vía pública ¿Aquí qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Ahora quién es el responsable?

Los cofrades cogemos el coche, muy gustosamente, para visitar exposiciones en diferentes ciudades de grandes raíces y tradición. ¿Se visitan las tres exposiciones cofradieras que hay actualmente disponibles en la ciudad? ¿Sus horarios son desacertados y prohibitivos?

Pues sucede un poco de todo y un poco de nada, como la canción. No tiene sentido contemplar un correcalles de varas, medallas y corbatas de un acto para otro; como tampoco tiene sentido que ciertas exposiciones, en escenarios municipales, sólo puedan visitarse en horario de mañana, en plena jornada laboral. Pedimos y no damos. Jueces y verdugos. Estoy convencido de que realmente es que nos va la marcha, nos molan las yincanas de varas y en ocasiones, recibimos justamente lo que merecemos. Un buen pareo, en el argot taurino. En definitiva y en orden de importancia, quedan siete días y bajando…