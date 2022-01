Vuelve el "Dientes..."

El éxito de Rocío, contar la verdad para seguir viva hizo que se barajaran diferentes nombres para reeditar el formato con confesiones inéditas de otros personajes famosos. Uno de los que sonó con más fuerza fue el de Isabel Pantoja. Pero la tonadillera permanece prácticamente recluida en la finca Cantora de Medina Sidonia. En su lugar, ha sido Julián Muñoz quien se ha puesto ante las cámaras para ofrecer su versión sobre los años que compartió con la cantante en No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Pero a estas alturas, ¿quién se cree este título?

Parece que a Isabel Pantoja se le acumulan los frentes abiertos. Al distanciamiento de su hijo, Kiko Rivera, y al fallecimiento de su madre, Ana Martín, que la ha dejado absolutamente desolada, se le suman ahora las declaraciones del ex alcalde de Marbella que removerá uno de los capítulos más aciagos de su vida, el que acabó condenada por la Justicia e ingresando en prisión.

Vestido de blanco, con camiseta negra, sentado en una silla de madera y delante de una pared desnuda, para poner el foco sobre sus declaraciones, Julián Muñoz, a sus 73 años, se presenta "sincero, descarado y sin tapujos". En el breve avance emitido no duda en asegurar que la tonadillera le "salió muy cara" y ante la pregunta de si le dejó de querer cuando se le acabó el dinero contesta con un rotundo "claro". "Ha llegado la hora de decir la verdad", sentencia el ex alcalde de Marbella. "Se lo digo a ella y a la cara", afirma Muñoz más envalentonado si cabe.

El que fuera mano derecha de Jesús Gil y Gil cumple sus últimos años de condena por el Caso Malaya en libertad provisional después de que el pasado 1 de junio la Audiencia Nacional dictara un auto que justificaba esta medida por su estado de salud. El documento judicial habla de "pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable".

Esta no es la primera vez que Muñoz habla sobre Pantoja en estos términos ya que en una entrevista en Lecturas afirmó que se arrepentía de haber salido con la cantante. "No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado", aseguró. "Era alcalde de Marbella y me creía el rey del mambo por estar con la tonadillera más importante", y añadió que lo suyo con la Pantoja fue "un calentón".

Con este programa, Telecinco espera volver a cosechar un éxito similar al logrado con Rocío Carrasco al ofrecer las confesiones en primera persona de uno de los protagonistas de la crónica social de principios de los 2000. La última vez que se pudo escuchar a Julián Muñoz fue en una llamada en directo a Sálvame para pedir disculpas después de increpar a un reportero y dedicarle gestos obscenos. Ahora le toca enseñar "dientes, dientes" a Julián.