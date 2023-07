Aunque creas que no sirve para nada. Aunque digas “ellos se lo guisan, ellos se lo comen” Aunque creas, injustificadamente, que todo son iguales. Aunque creas que un voto más o menos no hace caldo. Aunque no conozcas a los candidatos. Aunque te de igual sota, caballo o rey. Aunque tengas que dejar un rato tus vacaciones. Aunque creas en suma que es una tontería…Vota amigo, mío vota. Que aunque no lo creas, todo depende de ti. Tienes el poder de elegir al que va a mandar y dirigir la nación los próximos años. De ti depende que sea fulano o mengano. De ti puede depender que todo vaya para bien o siga este lío en que estamos.

La historia de la humanidad es muy larga y en su transcurso siempre han mandado los mas ricos o poderosos y hasta se sucedían de padres a hijos, aunque el niño fuera más tonto que el pato Donald. Pero estamos en democracia y el pueblo elige a sus gobernantes. Y tú eres el pueblo.

Te voy a contar una anécdota verdadera sucedida en el Régimen anterior de España… “En un pueblo de Andalucía de cuyo nombre no quiero acordarme, se celebraron unas votaciones, para decidir si el Régimen continuaba o no. La gente fue a votar y se formaban filas de votantes. Llegó un hombre ya mayor y sin saber qué votar, se dirigió al funcionario político que por allí estaba dirigiendo el cotarro. Y le preguntó, pues él no sabía, qué votaba. El citado le respondió salomónicamente: “Mira, si votas sí es que se quede; si votas no, es que no se vaya. Así que da igual”. El hombre se conformó y votó. Pero por allí andaba un policía secreta que oyendo el asunto se dirigió en un aparte y airadamente al funcionario y le espetó: “¿Usted qué ha dicho…?” A lo que el interpelado le respondió: “Usted tranquilo, que esta mañana a las ocho ya he mandado yo al Gobierno Civil el de estas votaciones”. Y así quedó la cosa. Sin más. Pero muy explícito.

Cuento otra. En una ciudad de España de cuyo nombre no quiero acordarme, en unas elecciones municipales, un candidato tenía fama de ser un glotón de mariscadas. Colocó sus carteles con su foto. Y alguien le puso una gamba pegada en su bigote en cada cartel del referido. Y así quedó la cosa. Todo esto era antes, ahora no es igual, aunque te lo parezca. Créeme por favor y vota.

P.D. Esta es la realidad. Créetelo. En Democracia, por muchas faltas que tenga, es la mejor forma de gobernar o como decía uno, la menos mala. Vota pues, que de ti depende quien nos va a gobernar. Y con todas sus consecuencias.