Víctor Jerez, 'Pasión por la Roja'

Víctor Jerez es un artista algecireño con una trayectoria larga y conocida entre sus paisanos por exposiciones de ámbito local iniciadas hace un par de décadas. Es una persona que siente el arte como algo esencial a su propio ser y así intenta trasladarlo a los demás, sin claudicar ante opiniones ajenas o modas pasajeras.

Le llevo una vida entera y sé de algunas sus andanzas por notas de prensa… y porque en una ocasión, sin conocerme, ilustró una portada para mi poemario Libreta rojadonde guardo nuestros silencios, Premio Certamen de Poesía José Valdivia y Cabrera, 2005, Ateneo Literario de Algeciras.

Leyó los poemas y alumbró una portada, que recogía largos insomnios, sueños e ilusiones de un poeta durante unas fechas nacionales muy convulsas, que siguen siendo una constante en nuestra historia reciente.

Diez años más tarde le solicité una ilustración para un poema muy especial para Víctor y para mí. Una mujer muy singular para los dos nos unía en mi obra El Libro del Mal Amor. La Niña y el Sueño, dedicado a Norma Jeane, amor de juventud y a Víctor Jerez, por tanto amor.

Víctor tenía en aquellos días trabajos para la Caja Mágica, Campeonato de Tenis. Y no pudo enviarme la ilustración, las fechas editoriales... y el libro salió sin su dibujo. Pero no fue el único, hubo otros artistas algecireños a los que quiero mucho por sus vinculaciones afectivas para conmigo que también por diversas causas -no poder abrir sus correos o no llegar a tiempo sus colaboraciones- aparecen en la dedicatoria del libro, y con mi agradecimiento. Y ahora volvamos con Víctor Jerez. He visto en la Jose Luis Cano, expuesta su última obra: Pasión por la Roja.

La colección de botellas de agua de la marca Cabreiroá, la hidratación de la Selección. Lamento que tu obra haya sido un canto a un cúmulo de ilusiones y sueños donde maniobras ajenas a ti, torpes e interesadas hayan torcido tu mensaje de triunfos. Una vez más has sido capaz de crear con tu arte una imagen que perdurará por encima de lo efímero, de la esencia del propio arte. Tú, Víctor, habrás sabido engendrar un eslogan para un bello sueño deportivo que no ha podido ser.