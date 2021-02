Vaya Globos

El buen momento que está viviendo la ficción española ha avivado el interés para ver (bajo demanda) las historias que se graban aquí, pero este fulgor local no debería empañar la amenazante crisis que viven las series en Estados Unidos. El exceso de oferta está nublando las ganas de elección entre muchos espectadores y esa misma sobreproducción debilita la calidad, el interés y el olfato para financiar historias que valgan la pena.

El próximo Globo de Oro en drama (es el que calibra el momento de la producción televisiva en ficción) debería ser para The Crown, aunque sea previsible y hasta con carácter reiterativo. Entre las series de larga duración no ha habido nada mejor durante 2020 que la sutilidad e inteligencia narrada por Peter Morgan entre la locura creciente en Buckingham. Junto a la joya de la corona de Netflix luce entre las nominadas una de sus pifias del año, Ratched. Pero en comedia, además, aparece el estomagante merengue de Emily in Paris. Tal vez la prensa extranjera en EEUU ha elaborado las nominaciones tirando de likes del catálogo.

Al recuelo de los Emmy en comedia tal vez llegaría el momento de reconocer a la canadiense e irreverente Schitt's Creek, a la que se le debió prestar atención mucho antes.

Y en miniseries es donde está lo mollar para alzar el premio. En su mayoría son realmente proyectos de cine ampliados para la televisión. Cada año va adquiriendo vitola de competencia cinematográfica. Precisamente en esta categoría llama la atención que aparezca The Undoing que sin la presencia de Hugh Grant y Nicole Kidman, como coartada de qualité, no pasaría de ser un alargado telefilme de sobremesa. Small Axe, de Steve McQueen para la BBC, debería ser aquí la ganadora, aunque no habría demasiadas protestas si recayera en Gambito de dama o en la áspera Unorthodox, muestras de la potencia de Netflix: capaz de encargar lo más selecto e innovador entre una maraña de encargos más dudosos y que despiertan pereza a los pocos minutos.