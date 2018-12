Aquella mañana de invierno, nada más despertarme, algo me picaba en la espalda. Era como un granito y aunque mi madre puso cara de circunstancias, me mandó al colegio bien abrigado. Unas horas después tenía todo el cuerpo cubierto por las erupciones de la varicela. Algún que otro niño había caído enfermo días antes, así que quedaba claro que había un brote pese a que mi madre aseguraba que tenía todas las vacunas puestas. Pero lo peor estaba por llegar. Mi hermano menor, de apenas unos meses, se contagió porque no había alcanzado la edad para recibir la vacuna. Aún recuerdo con angustia que lloraba por el picor sin saber qué le pasaba. Por eso, cuando leo que enfermedades prácticamente erradicadas están volviendo por culpa de una peligrosa moda que desprecia a la ciencia, pido una vacuna contra los descerebrados.