'Uns veñen e outros van'

Suena tan bien en gallego, que no he querido evitar acudir a esa bella lengua para significar lo que en castellano se diría "unos vienen y otros van". Tal vez, en el subconsciente anidaba el uns pican e outros non, una frase que sigue siempre a cualquier alusión a los famosos pimientos de Padrón.

Cuando las urnas cambian la inercia y el sentido de las cosas, el trasiego de personal es tan intenso como un fin de semana de verano hacia las playas de Bolonia. Con tanto chalaneo acumulado por los descamisados de Alfonso Guerra, el del enmano, en Andalucía ese ir y venir está acabando con los caminos de parquet y entarimados.

Me cae bien el otrora vice del Gobierno de España y reconozco su ocasional brillantez, pero lo noto desmemoriado. Amén de sentir ese efecto suavizante que se produce cuando los políticos se ven lejos y hacia atrás; cuadra más en ellos, que en otros decires, lo de que el tiempo pasado fue mejor. Recuerdo la que se formó con lo de la patada en la puerta del ministro (del Interior) José Luis Corcuera. Ahora, el personal lo siente próximo y lo escucha entusiasmado.

Pensaba yo, a cuento del trasiego, en la concejal del ayuntamiento de Algeciras, Eva Pajares, una mujer que ha sido estos años pasados un actor importante en la gestión llevada a cabo por la Alcaldía. Su llegada a la Subdelegación de la Junta en la comarca se notará, seguramente hasta el punto de que este órgano intermedio adquiera un protagonismo del que hasta ahora carece. Es de suponer que el alcalde Landaluce repita y si no se tuercen del todo las expectativas, es posible que no sólo mantenga su condición de senador sino que añada a su denso caminar, la presidencia del Partido en la provincia. Con este porvenir, va a echar mucho en falta a Eva Pajares, una vez que, por si fuera poco, Pilar Pintor anda ya por otros parajes.

Siempre hay de quien echar mano, pero no sobran dotados por esos mundos de la cosa pública. Tampoco abundan en La Línea, por más que el candidato Arriaga crea que el puesto debiera haber sido para un linense amante de la dependencia de la colonia y partidario de que ésta mantenga sus privilegios. Tal vez las circunstancias se hagan cómplices del ya pronto candidato a la Alcaldía de Algeciras, pues si tiene habilidad para encontrar mena y acierta, eso puede ayudarle en un momento en que la marca no es precisamente un buen soporte, y en donde han aumentado las alternativas. Menos mal que en la oposición están durmiendo el sueño de los justos y ni siquiera bostezan.