El presidente del CIS, José Félix Tezanos, tiene un dudoso honor: ser el primero que ostenta este cargo que ha alcanzado la relevancia para abrir periódicos y telediarios. Dudo de que haya habido otro que haya conseguido este hito; es más, afirmo que muy pocos recuerdan al que le precedió en el cargo. Ahora bien, los macrosondeos electorales de esta institución han dejado de ser una referencia para pasar a ser un arma arrojadiza entre los bloques de la izquierda y de la derecha. No me siento con autoridad para señalar si el método Tezanos es el adecuado pero, puestos a criticar, hagámoslo también con todas las encuestas que se hicieron para las autonómicas del 2 de diciembre. Son tiempos de gran volatilidad entre el electorado pero esto no anula la validez de una herramienta tan importante como la encuesta. Me permito hacerle una recomendación, concretamente un libro, La cocina electoral en España: La estimación de voto en tiempos de incertidumbre, de José Pablo Ferrándiz y Francisco Camas García. Le ayudará con los sondeos que están por venir.