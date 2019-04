Seguir vivo

El Algeciras CF ganó el domingo con contundencia por cinco goles (ya podría haber dejado alguno para el partido anterior contra el Conil) ante un equipo ya descendido al que solo le queda terminar lo mas dignamente posible su andadura por Tercera división después de tres años. Tras la derrota del Xerez DFC, los albirrojos se ponen a cuatro puntos del playoff de ascenso con nueve aún por jugarse y habiendo enfrentamientos directos entre los equipos de arriba.

El Algeciras, como han dicho su entrenador, Emilio Fajardo, y algunos jugadores como su capitán, Iván Turrillo, va a intentarlo hasta el final, no se va a dar por vencido sabiendo que lo tiene muy complicado porque no depende de sí mismo. Lo único claro es que el Algeciras tiene que ganar los tres partidos que le quedan (no va ser tarea fácil, ya que tiene que jugar contra el líder en Cádiz y recibir la última jornada a Los Barrios, quien sabe si decidiéndose el cuarto puesto en ese partido) y esperar a los demás resultados.

Esta semana se juega un partido que puede determinar muchas cosas, un Xerez DFC-UD Los Barrios y cada equipo implicado hace sus cuentas para apurar sus opciones. Lo mejor para las opciones del Algeciras CF sería un empate entre los dos, ya que tiene el golaveraje ganado con todos los oponentes, a la espera de la última jornada contra el equipo barreño.

Ya sabemos por experiencia que las cuentas en el Algeciras no son buenas consejeras. Todos contábamos con los tres puntos en varios partidos (Conil, Lucena, Coria) y esos puntos han volado.

Por tanto, solo queda, como dijo Luis Aragonés, "ganar, ganar y volver a ganar" y esperar.