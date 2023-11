El pasado miércoles, día 15, encargué a los miembros de la sección de Provincia de este periódico que intentaran pedir una cita (sólo a modo de consulta) para su médico de familia. El resultado fue demoledor. Ninguno consiguió que un facultativo pudiera atenderlo presencialmente antes del día 27. En algún caso, como el del Centro de Salud Rodríguez Arias de San Fernando, la primera consulta, telefónica, era para el 5 de diciembre. Ayer la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, emitió un comunicado rechazando las acusaciones de atasco en la Atención Primaria, en clara referencia al titular de la noticia, e insistió en que son “problemas puntuales”.

Teniendo en cuenta que sondeamos citas en diferentes localidades (Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Puerto Real, Sanlúcar, Villamartín, Vejer...) y que en todos los casos nos topamos con el mismo periodo de espera, es decir, una media de 12 días, entendimos que podía calificarse como atasco. Pero Eva Pajares dice que no es cierto. O sea que mentimos. Y ofrece datos y todo oiga. Dice que la media de espera para una cita presencial es sólo de 2,3 días. El país de las maravillas con el sombrerero loco, la reina de corazones y hasta el gato de Cheshire, todos vestidos de verde quirófano y esperando en la puerta a los pacientes con una sonrisa encantadora.

Mientras, en Almería, vecinos de La Mojonera han llegado a manifestarse para protestar por tener que levantarse a las cinco de la mañana para ponerse en la cola que, con un poco de suerte, le permita coger cita para su médico.

Comparándonos con esos usuarios de la sanidad pública andaluza somos unos privilegiados, pero, indudablemente, la wonderful life que vende la delegada no se sostiene. Basta con que intenten coger cita y lo comprobarán. Y la situación no se arreglará machacando aún más a los profesionales. Existe un problema evidente en la Atención Primaria y esconder la cabeza en la tierra como los avestruces no lo arreglará.