Rebote en los mercados

Repunte de las cotizaciones entre los principales mercados de renta variable, tras registrar el martes el S&P 500 su peor jornada desde mayo y el índice paneuropeo Stoxx 600 desde julio, por los crecientes temores sobre el incremento de la inflación y su repercusión en las decisiones de los bancos centrales.

En contraste, imperó el rojo entre los principales índices de Asia-Pacífico, en un contexto marcado por los problemas de la inmobiliaria china Evergrande (ayer +14,98%), que afrontaba un nuevo pago de cupón de un bono en dólares (a falta de confirmación oficial, no se sabe si se podrá abonar). No obstante, sí ha confirmado la venta de un 19,93% de las acciones del banco comercial Shengjing Bank por 1.545 millones de dólaers. Las ganancias obtenidas las destinará a pagar las deudas con dicho banco, lo que no mejora su situación de liquidez a corto plazo.

Los inversores optaron ayer por las compras tras el ajuste registrado ayer , apoyándose además en la relajación de los tipos de interés soberanos en el mercado secundario.

A pesar de la tendencia alcista, continúan los interrogantes sobre la evolución de la inflación, a lo que se une la posibilidad de que el Gobierno de EEUU se quede sin fondos si no logra ampliar el techo de deuda federal.

En el plano macroeconómico, la inflación en España se situó en septiembre, según la lectura preliminar, un 4,0% anual, su mayor nivel en los últimos 13 años.

El Íbex 35 subió ayer un 1,25%, tras registrar el martes sus mayores caídas desde abril. En concreto, cerró en 8.879 puntos