Primera victoria en el homenaje a Berlanga

El Algeciras CF consumó ante el Yeclano su primera victoria en Segunda B en su templo ante cerca 4.000 almas que disfrutaron, sufrieron y vibraron ante lo que nos deleitaron los dos equipos sobre el verde.

Los albirrojos jugaron un fútbol exquisito en la primera parte. Emilio Fajardo sacó de principio a todos los jugones juntos, poniendo a Iván como único jugador de contención, y el plan le salió de maravilla. El equipo salió con mucha intensidad, con mucho dinamismo, siempre un incordio para los defensas contrarios, y consiguió dos goles que incluso pudieron ser algunos más para irse al descanso ovacionados por el espectáculo que estaban brindando.

En la segunda parte, a pesar de que la primera ocasión fue del Algeciras CF, el equipo no salió con la misma intensidad, no tuvo el control como sí lo tuvo en la primera parte y el Yeclano, que a pesar del aluvión que recibió en la primera parte, nunca se descompuso y en cuanto vio un resquicio, en un abrir y cerrar de ojos, empató el partido. De ahí al final, el Yeclano se vino arriba y el Algeciras, que no se podía creer que se le pudiera escapar el partido, tiró de garra, de un fútbol más directo con la entrada de Antonio López.

Podía pasar cualquier cosa pero al final, con la magia de los últimos minutos del estadio Nuevo Mirador y gracias a un pase magistral de Antonio Domínguez para el canterano Tote, que definió de categoría, los tres puntos se quedaron en el Nuevo Mirador.

Señores, esto es la Segunda división B. Fue un partido para aprender. Hay que ser constantes 90 minutos porque como el equipo desconecte en esta categoría te castigan rápido. El equipo supo volver a conectar para conseguir la victoria al final, una victoria dedicada a Miguel Ángel Berlanga.