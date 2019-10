PinchazoSe escapan dos puntos

Echando mano del argot ciclista, a la Balona se le venían encima tres puertos de primera categoría (Cartagena, Marbella y Recreativo de Huelva), y un falso llano (Conquense), y la afición estaba ansiosa por saber cómo iba a ser la actuación del equipo. Lamentablemente, la primera ascensión se le atragantó a los albinegros, y no por no ser capaz de tutear al equipo departamental (al que lograron minimizar durante muchos minutos del encuentro), sino porque en esta categoría, no sólo basta con competir. También hay que lograr no tirar por la borda los partidos por fallos más propios de alevines que de jugadores profesionales.

Hay varias cuestiones que siguen planeando por la grada, entre ellas la escasa aportación de determinados jugadores y el alarmante bajón de rendimiento de alguno que otro. Además, y es obvio, la escasez de pólvora arriba es alarmante.

Da la impresión de que a la ya quemada afición blanquinegra no hay que darle muchas más excusas para que se aburra. Si al poquísimo fútbol que ofrece el equipo le unimos esa incapacidad para remontar resultados adversos, el resultado es que el aficionado que paga su entrada -e incluso algún que otro abonado- se plantee si asistir a los siguientes partidos. Es duro decirlo, pero es lo que se oye en las gradas.

Sin embargo no hay que perder de vista que esto es muy largo y siempre hay que mirar hacia adelante y aprender de los errores. Y mientras llegamos al próximo partido de Liga (otro transatlántico de la categoría como es el Marbella), la Balona no puede sembrar más dudas entre su parroquia y debe saldar positivamente su enfrentamiento contra la Balompédica Conquense, porque de no ser así, empezarán a asomarse los fantasmas del pasado (si no lo han hecho ya). Quizás un poco más de "alegría" sobre el césped sería de agradecer.

EL Algeciras CF consiguió el sábado un empate a dos goles ante un Cádiz B que sabe jugar bastante bien sus bazas y que va ser muy duro de batir esta temporada. Con el tiempo se podrá dar por bueno el empate, pero después de como se dio, en la última jugada y con un córner a favor, duele y tiene que servir para aprender y saber, cómo ya se ha demostrado, que en la Segunda B los errores se pagan muy caros.

Los albirrojos podrían tener algunos puntos más de no ser por errores individuales puntuales evitables, de ahí el enfado de Emilio Fajardo tras el pitido final.

El Algeciras mostró dos caras. En la primera parte el equipo no salió como nos tiene acostumbrados, con la intensidad con balón y sin balón que hace asfixiar al contrario, y a los pocos minutos de empezar el partido se encontró con un gol en contra en una jugada a balón parado que ponía el partido como más le gusta a un Cádiz B bien armado y esperando para salir rápido al contragolpe. El Algeciras tuvo el balón pero muy plano sin verticalidad y apenas creó ocasiones de gol.

En la segunda mitad, el Algeciras si salió como nos acostumbra y desde el primer minuto acorraló en su área al equipo rival, consiguiendo el gol del empate otra vez Antonio Domínguez, que ya lleva cinco goles, jugando el fútbol que tiene enamorada a una afición volcada como se demostró con el desplazamiento masivo a la ciudad deportiva del Cadiz, y que llegó al éxtasis con el cabezazo del debutante Jardel que daba la vuelta al marcador en el minuto 88.

Lo que había costado, pero al final parecía que el Algeciras se iba a llevar los tres puntos y afrontar el siguiente partido en Cartagena con una motivación increíble, pero el fútbol es así de caprichoso y el Cádiz B, que apenas había inquietado el marco algecirista, logró el empate.

En la última jugada del partido, cuando el Algeciras sacaba un córner a su favor, decidió hacerlo en largo en vez de en corto, como mandan los cánones para que ahí acabe el partido. El rechace lo cogió un jugador cadista que se fue de dos. Ahí también se debería haber parado el rival en una falta, conectó con su delantero que marcó el empate.

Empate a sabor a derrota pero que demuestra que este equipo tiene ambición y quiere ganar en todos los campos, como lo va a demostrar esta semana en un campo tan complicado como el del Cartagena.