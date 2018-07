Que se casen, pero que no lo llamen matrimonio". "A mí me da igual si son pareja, pero que no se besen en el parque ni vayan cogidos de la mano. Esas cosas que las hagan en privado". "Yo tengo muchos amigos gays, pero a mí que no me toquen ni con un palo". "Por supuesto que puedes trabajar aquí, pero que no se te note". Dicen que España es una de las naciones más tolerantes y respetuosas del mundo con la diversidad sexual, aunque a diario salen a relucir la ristra de "peros" tras los que se parapeta la homofobia. Y eso en el mejor de los casos, cuando no una paliza a dos jóvenes a la salida del metro, malos gestos hacia dos mujeres que entrelazan sus manos en un bar o cuchicheos y risitas cuando un niño pide ir a la fiesta del colegio vestido de princesa. Cada uno de esos "peros" prejuzga, condena y minusvalora. Por favor, destierren los "peros" de sus vidas y todos seremos más felices.