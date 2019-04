La mayoría de las recetas de la tradición mediterránea comienzan con el sencillo gesto de pelar un ajo. Algo en lo que apenas se tardan cinco o seis segundos. Sin embargo, el otro día me quedé ojiplático al ver una imagen en internet de un paquetito de ajos ya pelados, envasados como si fueran unas pildorillas listas para usar. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vender huevos ya batidos para no tener que cascarlos? Pues también existe. No es necesario ser un Master Chef ni almorzar espumas o esferificaciones. Pero en saber cocinar con un mínimo de soltura y siempre que se pueda con los ingredientes frescos y de temporada está la base de una alimentación que puede convertirse en el mejor tratamiento contra el envejecimiento. Las prisas, el estrés y la nula capacidad de conciliación a la que muchas personas se ven abocadas permiten que la aberración de un ajo o una mandarina pelados -y diez veces más caros- comience a normalizarse.